Mulino y Lula se sientan en Las Garzas para mover comercio y cooperación

El presidente José Raúl Mulino recibió cara a cara al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que ambos participaran en el Foro Económico Internacional que se realiza en Panamá. No fue visita de cortesía. Fue reunión con agenda.

Lula llegó acompañado de su delegación oficial. Hubo acto protocolar, himnos de Panamá y Brasil y luego puertas adentro. Sin discursos largos para la foto.

La conversación arrancó directo, con temas que pesan en la relación entre ambos países y que tienen impacto en la economía de la región.

La cita se da en medio de un momento clave para América Latina, donde los gobiernos buscan alianzas reales y no solo saludos diplomáticos.

El enfoque de la reunión está puesto en comercio, cooperación y crecimiento económico, mirando oportunidades concretas entre Panamá y la potencia sudamericana.

El encuentro arrancó con una reunión privada entre Mulino y Lula. Después, se amplió la mesa. Entraron ministros panameños y miembros de la delegación brasileña para una sesión bilateral más grande, donde se tocarán proyectos y posibles acuerdos.

Desde el Gobierno panameño se ve esta reunión como una señal clara de acercamiento con Brasil, uno de los actores fuertes de la región. La idea es fortalecer la relación estratégica, abrir puertas comerciales y empujar iniciativas conjuntas que beneficien a ambos países.