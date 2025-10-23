Nacional - 23/10/25 - 07:15 PM

Presupuesto del 2026 aprobado en segundo debate

El Congreso aprobó el presupuesto 2026 con 57 votos a favor y 10 en contra,

 

Por: Redacción / Crítica -

Ciudad de Panamá, 23 oct (Crítica) – El Presupuesto General del Estado 2026 recibió 57 votos a favor y 10 en contra durante su segundo debate en la Asamblea Nacional. 

En la jornada se aprobaron tres modificaciones a los artículos 277, 29,8 y 367 propuestas que habían sido presentadas previamente.

Durante la discusión, surgieron críticas sobre la ejecución presupuestaria, especialmente en relación con recursos asignados al ITSE y otros programas de educación técnica. 

El ministro de Economía y Finanzas, Chapman, aseguró que el presupuesto asignado se elevó a 105 millones, en contraste con los cuestionamientos sobre una supuesta reducción de fondos.

La diputada Walkiria Chálvez señaló que la administración de los recursos ha tenido una gestión baja y deficiente, mientras que el ministro defendió que los programas de financiamiento y ayudas no reembolsables, provenientes de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF, no se han ejecutado correctamente por la falta de eficiencia administrativa.

La sesión permanente del segundo debate finalizó este jueves, y las deliberaciones se retomarán el lunes a la 1:00 p.m., quedando pendiente la aprobación en tercer debate.

