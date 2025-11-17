Primer Festival Familiar ‘I Star Fest’ de la Alcaldía de Panamá se desarrolló con éxito

Un total éxito resultó el Primer Festival Familiar I Star Fest 2025 que organizó la Alcaldía de Panamá, en el que se promocionó el talento artístico nacional e internacional a través de las diversas presentaciones, como la de De La Ghetto.

La iniciativa, que significó un impacto económico importante para los microempresarios, el turismo y la cultura, hace realidad una de las promesas de campaña del alcalde Mayer Mizrachi y cumplió con todas las expectativas de los panameños que se congregaron en el Mirador del Pacífico de la Cinta Costera.

Uno de los principales atractivos fue la presentación especial del reconocido artista internacional "De La Ghetto", quien puso a vibrar el escenario, bailar y cantar al público.

Este es el Primer Festival Familiar I Star Fest de otros que se llevarán a cabo y que confirma lo que el alcalde Mayer Mizrachi dijo recientemente: “Vamos a hacer de la ciudad de Panamá un centro importante para la organización de megaeventos, y que se constituya en un destino obligatorio a nivel mundial como centro cultural y turístico que promueve el desarrollo económico a través del festival”.

Adicional, en el evento participaron en tarima Samy y Sandra Sandoval, Akim, Don Pablo Mures, Valentino, Raíces y Cultura, La Disco Virtual, DJ Terco, Kabliz y Chiqui Dubs, que conectaron a los espectadores con el ritmo y la alegría.