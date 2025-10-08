Primera luz verde para Patronato de Bandas Independientes

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el Proyecto de Ley No. 353, que crea el patronato y el festival de Bandas Musicales Independientes.

La iniciativa, presentada por el diputado suplente Benicio Robinson, busca apoyar, estimular y promover la actividad de estas bandas en todo Panamá.

El festival, que se realizará el último domingo de octubre, será la principal fuente de ingresos para el patronato, que tendrá personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Su misión será coordinar, dirigir y facilitar todas las actividades de las bandas independientes.

El patronato estará integrado por representantes del Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, Seguridad Pública, Autoridad de Turismo, y seis miembros de las federaciones de bandas independientes con mínimo 15 bandas agremiadas y 10 años de actividad.

Además, se creará el Fondo de Desarrollo de Bandas Independientes, financiado con los ingresos del patronato. Este fondo permitirá distribuir los recursos de manera equitable y sostenible entre las federaciones registradas para sus operaciones.

El patronato deberá presentar un informe anual sobre la recepción y uso de fondos públicos y privados, que será auditado por la Contraloría General de la República y puesto a disposición del público. También deberá cumplir con las normas tributarias, incluyendo reportes a la Dirección General de Ingresos (DGI) y auditorías privadas.

El Estado destinará los fondos necesarios para la promoción del festival y las actividades del patronato, incluidos en el Presupuesto General del Estado de cada vigencia fiscal.