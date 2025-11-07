Nacional - 07/11/25 - 11:38 AM

Primeros arbolitos de Navidad llegan el 18 de noviembre

Panamá importa anualmente arbolitos naturales tanto de Estados Unidos como de Canadá.

 

Por: Redacción / Web -

A partir del 18 de noviembre, la ciudad capital de Panamá recibirá los primeros siete contenedores con arbolitos de Navidad 2025 provenientes de Oregón, Estados Unidos, marcando el inicio de la temporada navideña en el país.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), una misión técnica visitó recientemente las granjas de arbolitos en Oregón para inspeccionar y tomar muestras de los pinos y abetos que serán enviados a Panamá. Este proceso tiene como fin asegurar que los árboles cumplan con los requisitos fitosanitarios establecidos por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, garantizando su seguridad y bienestar para el medio ambiente local.

Panamá importa anualmente arbolitos naturales tanto de Estados Unidos como de Canadá. Aunque aún no se ha confirmado el número total de cargamentos, en temporadas anteriores se han recibido más de 60,000 árboles, con cada contenedor transportando entre 500 y 600 unidades.

Una vez los cargamentos arriben al país, los técnicos del MIDA llevarán a cabo una verificación complementaria, realizando muestreos aleatorios y análisis entomológicos para detectar posibles organismos sospechosos. En caso de encontrar insectos u otros peligros, se evaluará si es necesario enviar el lote a cuarentena.

Te puede interesar

Restauran el Fuerte de San Jerónimo tras daños por lluvias

Restauran el Fuerte de San Jerónimo tras daños por lluvias

 Noviembre 07, 2025
Más de 13 mil productos vencidos pillados en tiendas de Coclé

Más de 13 mil productos vencidos pillados en tiendas de Coclé

 Noviembre 07, 2025
Primeros arbolitos de Navidad llegan el 18 de noviembre

Primeros arbolitos de Navidad llegan el 18 de noviembre

 Noviembre 07, 2025
Polémica: Colón pide reparto justo de impuestos de grandes empresas

Polémica: Colón pide reparto justo de impuestos de grandes empresas

 Noviembre 07, 2025
Martinelli: Carrizo y Cortizo intentan evadir la justicia a través del Parlacen

Martinelli: Carrizo y Cortizo intentan evadir la justicia a través del Parlacen

 Noviembre 07, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032

Marichely Ruiz podría solicitar su ‘libertad’ a partir de 2032
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí