Primeros arbolitos de Navidad llegan el 18 de noviembre

A partir del 18 de noviembre, la ciudad capital de Panamá recibirá los primeros siete contenedores con arbolitos de Navidad 2025 provenientes de Oregón, Estados Unidos, marcando el inicio de la temporada navideña en el país.

De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), una misión técnica visitó recientemente las granjas de arbolitos en Oregón para inspeccionar y tomar muestras de los pinos y abetos que serán enviados a Panamá. Este proceso tiene como fin asegurar que los árboles cumplan con los requisitos fitosanitarios establecidos por la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, garantizando su seguridad y bienestar para el medio ambiente local.

Panamá importa anualmente arbolitos naturales tanto de Estados Unidos como de Canadá. Aunque aún no se ha confirmado el número total de cargamentos, en temporadas anteriores se han recibido más de 60,000 árboles, con cada contenedor transportando entre 500 y 600 unidades.

Una vez los cargamentos arriben al país, los técnicos del MIDA llevarán a cabo una verificación complementaria, realizando muestreos aleatorios y análisis entomológicos para detectar posibles organismos sospechosos. En caso de encontrar insectos u otros peligros, se evaluará si es necesario enviar el lote a cuarentena.