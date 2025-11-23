Nacional - 23/11/25 - 12:55 PM
Proceos en el PRD: Acusaciones, renuncias y "emperapetos"
“PRD encendido: Benicio habla de traidores y Gozaine dice que la renovación es un ‘emparapeto’”
El Partido Revolucionario Democrático (PRD) realiza hoy su proceso para la elección de los cinco cargos vacantes del Comité Ejecutivo.
El proceso se desarrolla en medio de alta tensión, con graves acusaciones mutuas sobre moral, liderazgo y legitimidad.
Estos son los puntos más destacados en medio del proceso:
1. Participación y legitimidad
- El PRD informó que el corte final para votar en las elecciones del CEN fue de 302 directores acreditados (99%).
- La dirigencia oficial afirma que el proceso es legítimo y parte de la reorganización rumbo al congreso de 2027.
2. Renuncias en el CEN
- Renunciaron cinco de los diez miembros del CEN.
- Según Benicio Robinson, esta renuncia fue acordada previamente para una transición ordenada.
3. Tensiones internas y acusaciones
- Samir Gozaine denunció que la renovación es un “emparapeto” y que no hay cambios reales.
- Gozaine acusa a la cúpula del partido de actuar según intereses personales, no por el torrijismo.
- Robinson responde que Gozaine y otros críticos están “mal enfocados” y que algunos han sido desleales al apoyar opciones fuera del PRD.
4. Respuesta de Benicio Robinson
- Defiende su liderazgo y dice que el PRD está “más unido que nunca”.
- Asegura que el partido sigue siendo una fuerza cohesionada rumbo al 2029.
- Tilda a Martín Torrijos y a sus aliados de “traidores” por haber abandonado el partido.
- Minimiza los ataques de Javier Ortega, quien lo llamó “capo”.
5. Postura del PRD como oposición
- Robinson afirma que ser oposición es “hacer lo correcto”, no atacar al gobierno por atacar.
- Recuerda que el PRD votó contra la reforma de la CSS y apoyó proyectos que benefician al país.
6. Tema Mulino y Tribunal Electoral
- Robinson advierte que presionar al Tribunal Electoral es peligroso para la democracia.
- Reconoce la explicación de Mulino pero recalca que “tocar al Tribunal es tentar con la democracia”.
7. Visiones opuestas dentro del PRD
- Los diputados Raphael Buchanan y Raúl Pineda están a favor del proceso. Dicen que el partido está en reorganización. El PRD ha perdido más de 100 mil adherentes
- Pineda responsabiliza a figuras como Gozaine de contribuir a la crisis interna.
- Pineda asegura que el partido está unido y es el más fuerte a pesar de la pérdida de adherentes.
8. Llamados a la unidad
- Tanto oficialistas como disidentes coinciden en que, tras la votación interna, la unidad será necesaria para el futuro político del PRD.