Proceos en el PRD: Acusaciones, renuncias y "emperapetos"

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) realiza hoy su proceso para la elección de los cinco cargos vacantes del Comité Ejecutivo.



El proceso se desarrolla en medio de alta tensión, con graves acusaciones mutuas sobre moral, liderazgo y legitimidad.



Estos son los puntos más destacados en medio del proceso:



1. Participación y legitimidad

El PRD informó que el corte final para votar en las elecciones del CEN fue de 302 directores acreditados (99%) .

La dirigencia oficial afirma que el proceso es legítimo y parte de la reorganización rumbo al congreso de 2027.

2. Renuncias en el CEN

Renunciaron cinco de los diez miembros del CEN.

Según Benicio Robinson, esta renuncia fue acordada previamente para una transición ordenada.

3. Tensiones internas y acusaciones

Samir Gozaine denunció que la renovación es un “emparapeto” y que no hay cambios reales.

Gozaine acusa a la cúpula del partido de actuar según intereses personales, no por el torrijismo.

, no por el torrijismo. Robinson responde que Gozaine y otros críticos están “mal enfocados” y que algunos han sido desleales al apoyar opciones fuera del PRD.

4. Respuesta de Benicio Robinson

Defiende su liderazgo y dice que el PRD está “más unido que nunca”.

Asegura que el partido sigue siendo una fuerza cohesionada rumbo al 2029.

Tilda a Martín Torrijos y a sus aliados de "traidores" por haber abandonado el partido.

por haber abandonado el partido. Minimiza los ataques de Javier Ortega, quien lo llamó “capo”.

5. Postura del PRD como oposición

Robinson afirma que ser oposición es "hacer lo correcto", no atacar al gobierno por atacar.

, no atacar al gobierno por atacar. Recuerda que el PRD votó contra la reforma de la CSS y apoyó proyectos que benefician al país.

6. Tema Mulino y Tribunal Electoral

Robinson advierte que presionar al Tribunal Electoral es peligroso para la democracia.

es peligroso para la democracia. Reconoce la explicación de Mulino pero recalca que “tocar al Tribunal es tentar con la democracia”.

7. Visiones opuestas dentro del PRD

Los diputados Raphael Buchanan y Raúl Pineda están a favor del proceso. Dicen que el partido está en reorganización. El PRD ha perdido más de 100 mil adherentes



están a favor del proceso. Dicen que el partido está en Pineda responsabiliza a figuras como Gozaine de contribuir a la crisis interna.

Pineda asegura que el partido está unido y es el más fuerte a pesar de la pérdida de adherentes.

8. Llamados a la unidad