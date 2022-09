"Proceso ilícito", dice abogado de Martinelli

El abogado Roniel Ortiz calificó de ilícito el caso Odebrech y reiteró que no se ha respetado el principio de especialidad del exmandatario Ricardo Martinelli.

Las declaraciones del juristas se dan minutos antes del inicio de la audiencia preliminar alterna en el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales de Panamá.

La defensa del expresidente asegura contar con documentación de la Contraloría General de la Nación que certifica que "Martinelli no ha sido investigado por un centavo".

La audiencia será transmitida a través de la cuenta de YouTube del Órgano Judicial.

#NacionalCri El abogado Roniel Ortiz indicó que este es un caso ilícito y que no se ha respetado el principio de especialidad de Ricardo Martinelli. Vía: @victorarosemena pic.twitter.com/uanYopHjSx Publicidad — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) September 12, 2022. #NacionalCri El exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima, habla de presiones a algunas personas dentro de este proceso y que es positivo que la audiencia se haga pública. Vía: @lavila15 pic.twitter.com/XLMSJDPgAa — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) September 12, 2022

La defensa de Martinelli advirtió que el proceso en contra del candidato presidencial, no solo es ilegal, sino que está plagada de violaciones al debido proceso y a las garantías fundamentales.

Por su parte, Alfredo Vallarino también parte del equipo de defensa del exmandatario recordó que el proceso se encuentra en la fase de audiencia preliminar,



Con anterioridad, el abogado Sidney Sittón indicó que para la Fiscalía, era público y notorio que el exmandatario era diputado del Parlacen, prueba de ello era que estaba siendo juzgado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).



LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ



Ante esto, el letrado dijo que todos los actos de investigación que realizó la Fiscalía en ese momento en contra de Ricardo Martinelli, no son válidos.

“La Fiscalía tenía conocimiento de que tenía un fuero por ser diputado del Parlacen, que su juez natural era la Corte Suprema y, sin embargo, prosiguieron adelante con la investigación, es decir, ellos mismos propiciaron la causal de nulidad, no eran competentes para juzgar a un diputado”, manifestó el letrado.

Además Sittón añadió que cuando Martinelli llegó a Panamá, el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.) le entregó una nota, la cual fue enviada a través de la embajada de Panamá en Washington a la Cancillería, donde se decía que sólo concurría por supuestos cuatro delitos, dentro del fallido caso de los pinchazos telefónicos.

De forma puntual, el abogado dijo que el caso Odebrecht, está repleto de vicios, toda vez que las fiscales que llegaron de "a dedo" y que han llevado el proceso, lo han manejado bajo directrices políticas, porque no gozan de independencia en el desempeño de sus funciones”, expresó.

Contenido Premium: 0