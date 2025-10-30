Procurador sobre rechazo de proyectos anticorrupción: ‘No hubo discusión profunda’

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, lamentó que la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional rechazara los proyectos de ley 291 y 292, que buscaban combatir la corrupción en el sector público, de acuerdo con su proponente.

“Desde mi punto de vista es lamentable… No hubo discusión profunda en cuanto a este proyecto; vamos a ser respetuosos de la decisión de los diputados”, manifestó el procurador ante los medios de comunicación.

En cuanto a la ley anticorrupción, el procurador señaló que solo se discutió el primer artículo, que establecía el objeto y los fines del proyecto, incluyendo la protección patrimonial del Estado, y ese artículo no pasó en su mayoría.

Destacó que el proyecto estaba compuesto por 71 artículos y, al rechazarse el primer artículo, se rechazó todo el texto.

En tanto, sobre el proyecto de reforma del Código Penal, el procurador manifestó que se discutieron todos los artículos que amplificaban penalidades en delitos contra la administración pública, es decir, delitos en materia de corrupción.

“Todos fueron rechazados por mayoría de este primer debate de la Comisión de Gobierno”, añadió.

Sobre la postura del contralor de la República, Anel Flores, quien estaba en contra de las iniciativas, señaló: “Esa es la opinión del contralor general de la República y eso está bien. Yo discrepo de esa opinión”.