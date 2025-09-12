Productores de arroz exigen mercado justo y financiamiento

El presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Veraguas, Omar Spiegel, afirmó que el sector no está solicitando subsidios, sino condiciones que garanticen estabilidad en el mercado y acceso a financiamiento.

“Los productores no queremos subsidio, queremos un mercado justo y herramientas financieras. Muchos tendrán que abandonar el campo con grandes deudas por no poder cubrir los costos de producción”, expresó Spiegel.

La declaración surge luego de que el Gobierno Nacional decidiera eliminar el subsidio por quintal de arroz, una medida implementada durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela como parte de un programa de compensación ligado al congelamiento de precios de la canasta básica.

Spiegel aseguró que ese programa fue perjudicial para el sector, ya que el reembolso por parte del gobierno se hacía con más de un año de retraso, mientras los créditos que se solicitaban eran a corto plazo. Además, criticó el control de precios, calificándolo como un “desastre” que arrastró a toda la cadena productiva.

En agosto de 2024, la actual administración del presidente José Raúl Mulino lo eliminó el control de precios tras detectar irregularidades en la distribución y venta del grano a nivel nacional.

Aunque el anuncio sobre el fin del subsidio se dio desde el año pasado, los productores no esperaban enfrentar el ciclo agrícola de 2025 completamente sin apoyo estatal. A ello se suma la importación de arroz por parte del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) durante la cosecha nacional, lo que deprimió aún más los precios en el mercado local.

Según Spiegel, el costo de producción de un quintal de arroz en el 87% de las fincas del país —cultivado en secano— supera los 26 dólares, pero actualmente se paga entre 19 y 24 dólares por quintal.

“Esto significa que muchos productores ya quebraron y tendrán que dejar el campo”, advirtió. También recordó que el gobierno aún adeuda cerca de 23 millones de dólares por compensaciones pendientes desde 2023.

Spiegel hizo un llamado urgente a las autoridades para que proporcionen acceso real a financiamiento y tecnología. “Nadie quiere dejar de producir, pero no podemos sostenernos si seguimos perdiendo dinero cada año”, concluyó.

