Productores mejoran sus caminos para facilitar la comercialización agrícola

Aprovechando la temporada de verano y ante el avanzado deterioro que del camino durante el invierno, productores agropecuarios de la comunidad de La Llanita de los Bultrones, en el distrito de Los Pozos, decidieron organizarse y realizar por cuenta propia trabajos de mejoramiento en esta vía de tierra, esencial para el traslado y la comercialización de sus cultivos.

El camino, con una extensión aproximada de tres kilómetros, conecta esta zona rural con sectores como Sabaneta de Leones y constituye una ruta clave para la salida de productos como guandú, yuca y otros rubros agrícolas que sostienen la economía de numerosas familias del área.

Según explicaron los moradores, durante la temporada lluviosa la vía se deteriora severamente, volviéndose intransitable y dificultando el ingreso de vehículos y el transporte de la producción.

Esta situación obliga, en muchos casos, a trasladar los productos a pie, incrementando los costos y provocando pérdidas.

Januario Bultrón, productor y residente de la comunidad, indicó que los propios dueños de fincas y moradores decidieron unir esfuerzos para alquilar maquinaria pesada y realizar trabajos paliativos en el camino.

“Nos reunimos entre los moradores y dueños de finca para pagar entre todos unas horas de maquinaria y darle un paliativo a la carretera, por lo menos para poder sacar los productos”, expresó.

Detalló que los trabajos se ejecutan durante el verano, cuando las condiciones del terreno permiten mejorar el acceso, aunque reconoció que sin una intervención más profunda el camino vuelve a dañarse con la llegada del invierno.

En tanto, Daniel Ramos Bultrón, también productor del área, señaló que el mal estado del camino afecta directamente la actividad agrícola y la calidad de vida de los residentes.

“Este es un camino de producción y cuando está malo, se hace costosa la sacada de los cultivos. En invierno hemos tenido que dejar los carros lejos y caminar para poder llegar”, manifestó.

Los productores indicaron que el alquiler de la maquinaria se logró a un costo de $40.00 por hora, con un estimado de siete horas de trabajo, lo que permitirá mejorar algunos de los tramos más afectados y facilitar el tránsito durante la estación seca.

Aunque reconocen que estos trabajos representan solo una solución temporal, los moradores resaltaron que la iniciativa comunitaria busca garantizar la continuidad de la producción agrícola y el sustento de las familias, al tiempo que reiteraron la importancia de que las autoridades competentes brinden una solución definitiva a este camino de producción rural.