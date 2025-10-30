Programa de Saneamiento de Panamá avanza para mejorar calidad de vida

El Programa Saneamiento de Panamá es una de las principales inversiones en salud y medio ambiente, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de la población, así como las condiciones sanitarias y el entorno ambiental de manera sostenible. Este programa impulsa el desarrollo económico, urbano, social y turístico a través de la implementación, gestión, operación y mantenimiento de un sistema que permite la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales, utilizando tecnologías apropiadas y confiables.

El presidente de la República, José Raúl Mulino constató los avances del programa, que actualmente ejecuta 12 proyectos (10 de construcción y 2 de operación y mantenimiento) en los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján y La Chorrera. El objetivo es beneficiar a unos 2.5 millones de personas para el año 2050 mediante la construcción de infraestructuras, monitoreo y mantenimiento de un sistema integrado para la recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales.

Desde la conceptualización del primer Plan Maestro en 1959 y sus actualizaciones, se ha definido una planificación estratégica de alto nivel que ha guiado el desarrollo y la gestión del que originalmente se conoció como el Proyecto de Saneamiento de la Bahía de Panamá.

Desde 2015, debido a su expansión a una segunda provincia, ha pasado a denominarse Programa Saneamiento de Panamá. Este programa contempla una visión a corto, mediano y largo plazo, beneficiando a la población de estos cuatro distritos mediante acciones necesarias para alcanzar un saneamiento óptimo.

Los objetivos del Programa Saneamiento de Panamá están orientados a recuperar los cuerpos de agua contaminados y devolver a la población los ríos, quebradas y la bahía de Panamá, que actualmente representan un riesgo para la salud pública. Estas áreas, que están expuestas a condiciones insalubres, son focos de enfermedades de transmisión hídrica.

A través de la ejecución del programa, se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes, minimizando los riesgos para la salud pública mediante la recolección, conducción y tratamiento de las aguas residuales de manera eficiente en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.

Desde su inicio en 2001, bajo la guía del Plan Maestro, el Programa ha desarrollado diversos componentes que se consolidan para optimizar el sistema de saneamiento. Entre ellos se incluyen: redes de alcantarillado sanitario en comunidades que aún no cuentan con un sistema de saneamiento, colectoras construidas a lo largo de ríos y zonas costeras para interceptar descargas existentes y futuras, sistemas interceptores que reciben y conducen las aguas residuales hasta las plantas de tratamiento, y la operación y mantenimiento tanto del sistema existente como el que ha sido construido por el Programa.

