Prohíjan anteproyecto que regula el uso de los celulares en las escuelas

La Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional prohijó el Anteproyecto de Ley No. 224, que regula el uso de teléfonos celulares en todas las instituciones oficiales y particulares de centros de educación básica, media y premedia.

Luis Alberto Orozco, proponente de la iniciativa, mencionó que la misma busca regular el uso de los celulares para que el proceso de aprendizaje se dé de una mejor manera.

“Fue acogida de manera unánime y los puntos favorables son que el maestro, al dictar sus clases, lo haga de la mejor manera y el estudiante no tenga ningún tipo de distracción. Además de que tiene otros aspectos como el ciberbullying y la salud mental o el acoso, dentro de este tipo de equipos”, manifestó Orozco.

Por su parte, el diputado Gertrudis Rodríguez dijo que se trata de un debate muy interesante y destacó que los centros educativos pueden reglamentar ciertos aspectos, incluido el uso de los celulares; sin embargo, la comisión decidió acoger la iniciativa presentada.

Cabe destacar que el Ministerio de Educación (MEDUCA) no participó en la reunión realizada ayer.