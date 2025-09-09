Nacional - 09/9/25 - 12:00 AM

Proyecto blinda al Ifarhu del juega vivo político

Por: Redacción Crítica -

Aunque no se ha hecho público el informe que busca normar lo relacionado con los auxilios y becas que otorga el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), el diputado Jorge Bloise dijo que se blindó la institución para que ningún político ni personas allegadas al poder puedan acceder a estos recursos.

"Lo que hemos hecho es un consejo técnico de evaluación de las becas y auxilios que incluye a trabajadores, sector privado, a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) con voces independientes que puedan acompañar al Ifarhu. La hemos tratado de blindar por todos lados", dijo.

"También incluye requisitos para acceder a este tipo de becas, aunque esta administración ha dicho que lo va a eliminar; está en la constitución. Lo que hicimos fue formarlos para evitar que (los beneficios) se den de forma discrecional y evitar que allegados a políticos y allegados al poder puedan acceder a ellos", expresó.

La modificación de la ley de esta institución se da luego de una serie de escándalos por el otorgamiento de auxilios económicos durante la administración de Laurentino Nito Cortizo y Gabriel Carrizo.

Añadió que busca "normar específicamente sobre los auxilios para que estos sean entregados a personas con necesidad socioeconómica y que todos los panameños puedan participar".

Bloise expresó, en TVN Noticias, que la idea es que la Senacyt acompañe al Ifarhu y que se pueda invertir en las carreras que se demanden y no en carreras que se han quedado obsoletas.

Asimismo, el diputado señaló que la propuesta incluye la implementación de una plataforma virtual en la que el Ifarhu pueda lanzar sus planes de becas, subvenciones, auxilios, que la información de los beneficiarios sea pública y hasta han encontrado una fórmula para incluir a los menores de edad.

En tanto que para el cargo de director y subdirector, dijo que "estamos pidiendo personas preparadas, con experiencia, y que no tengan conflictos de interés".

