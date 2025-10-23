Proyecto de Ley que busca reactivar uso de biocombustible llega a la Asamblea Nacional

Con el objetivo de impulsar la inversión en el sector de biocombustibles y el agro panameño, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, presentó el martes ante el Pleno de la Asamblea Nacional un proyecto para modificar disposiciones de la Ley 42 de 20 de abril 2011 y del Código Fiscal, necesarios para el otorgamiento de permisos para el Programa de los Biocombustibles y en materia de impuestos.

Durante su intervención, Orillac explicó que introducir al mercado panameño los biocombustibles será un factor coadyuvante para fomentar la autosuficiencia energética, diversificar la matriz energética, el saneamiento ambiental, la protección de la salud y la vida humana.

Entre las modificaciones más relevantes, se establece que la Secretaría Nacional de Energía (SNE) es la encargada de expedirlos para la producción, almacenamiento, transporte, comercialización e introducción de biocombustibles en Zonas Libres de Combustibles. La SNE expedirá dos tipos de permisos: Planta de producción de bioetanol anhidro y usuario de bioetanol anhidro en zonas libres de combustibles.

Además, señala todo el bioetanol anhidro que se produzca con materia prima nacional será comprado por los importadores-distribuidores de combustibles, siempre que cumpla con los requisitos técnicos y de calidad que se indican en las reglas correspondientes.