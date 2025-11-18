Publican en Gaceta Oficial compra de aeronaves A-29 Super Tucano para SENAN

El Gobierno Nacional de Panamá publicó en la Gaceta Oficial No. 30406-B, fechada el 17 de noviembre, la Resolución de Gabinete Nº 23, con fecha del 11 de marzo de 2025, en la que se aprobó la compra de cuatro aeronaves A-29 Super Tucano para el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), por un monto total de 76.3 millones de dólares.

Sin embargo, se modificó el artículo 1 de la resolución para detallar que el monto de 76,357,355.70 dólares incluye el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (I.T.B.M.S.) y el financiamiento necesario para la adquisición.

El proceso de compra se llevará a cabo mediante un procedimiento excepcional entre el Ministerio de Seguridad Pública y la empresa EMBRAER S.A., encargada de suministrar las aeronaves.

El acuerdo también establece que los fondos cubrirán no solo el costo de las aeronaves, sino también el financiamiento y los tributos derivados de su importación, los cuales serán gestionados mediante cobros correspondientes. A pesar de la modificación del artículo 1, el resto de las disposiciones de la Resolución de Gabinete Nº 23 de 2025 permanecen vigentes.

Esta modificación se basa en lo establecido por la Ley 15 de 14 de abril de 2010.

La resolución entra en vigencia de manera inmediata tras su promulgación, la cual fue firmada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y otros ministros de Estado.

