Nacional - 09/9/25 - 11:40 AM

Publicarán acuerdo hoy sobre retorno de Chiquita Brands a Panamá

Por: Redacción / Web -

Hoy se hará público el Memorando de Entendimiento firmado entre el Gobierno Nacional y la empresa bananera Chiquita Brands, para su regreso a las operaciones en el país. El acuerdo fue firmado en Brasil y establece un plan para la reactivación de la industria bananera en la provincia de Bocas del Toro.

El Ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, informó que el contenido del acuerdo será publicado para garantizar la transparencia.
 

Detalló que el plan de retorno se llevará a cabo en dos fases, con la contratación de 5,000 empleados en total en dos fases. Según lo pactado, la empresa deberá reiniciar sus operaciones en un plazo de 45 días a partir de la firma del acuerdo.

Moltó aclaró que el pacto se basa en la buena voluntad de ambas partes y no incluye indemnizaciones. 
 

"La empresa se compromete a entrar a contratar, con un modelo económico muy interesante que detallaremos oportunamente, para seguir produciendo este producto", indicó Moltó. 
 

Añadió que se han facilitado los trámites en las diferentes instituciones para garantizar que la empresa pueda reiniciar sus operaciones según lo establecido.

En cuanto a la sindicalización, el ministro resaltó que es un derecho de los trabajadores, y que todos los empleados bananeros son libres de afiliarse a un sindicato o no, según su elección.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, lideró personalmente la negociación que llevó a la firma del acuerdo, y subrayó que este acuerdo pone fin a varios meses de incertidumbre para la comunidad de Bocas del Toro
 

Con este acuerdo, Chiquita invertirá 30 millones de dólares para reactivar la producción en 5,000 hectáreas de tierras bananeras y reactivar la exportación del banano.   

La meta es que las operaciones estén completamente activas a más tardar en febrero de 2026.
 

