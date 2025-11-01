Puente de las Américas se ilumina al iniciar el mes de la Patria

El histórico Puente de las Américas volvió a brillar con todo su esplendor durante el acto de encendido de luces, en conmemoración del inicio de las Fiestas Patrias y de los 122 años de vida republicana.

El acto también forma parte del proyecto “Mantenimiento y Evaluación del Puente de Las Américas”.



El evento se realizó este viernes en el muelle del Puerto de Panamá, en Amador, frente a uno de los íconos más representativos del país. Desde este punto, los asistentes pudieron apreciar la imponente iluminación del puente con los colores de la bandera panameña, símbolo de orgullo y unión nacional.



Durante su discurso, el ministro del MOP, José Luis Andrade, quien presidió el acto, destacó que “más que una estructura de acero y concreto, el Puente de Las Américas es un símbolo de unidad, progreso y soberanía para todos los panameños”.

Agregó que, tras más de una década sin iluminación decorativa, este emblema vuelve a brillar sobre el Canal de Panamá, devolviendo a los ciudadanos la imagen luminosa de uno de los monumentos más queridos de la historia moderna del país.



“Hoy este puente se viste de gala, adornado con los colores de nuestra patria, para recordarnos que el espíritu panameño es una luz que nunca se apaga, una llama viva de patriotismo y orgullo nacional”, expresó emocionado el titular del MOP.



El acto contó con la presencia del viceministro Iván De Ycaza Delgado, el secretario general Ricardo Icaza Huertas, el ministro de Desarrollo Agropecuario Roberto Linares, además de directores, jefes de la institución e invitados especiales.



