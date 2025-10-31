Puente de Las Américas se ilumina este viernes en honor a la patria

Panamá- El país entero se prepara para darle la bienvenida al Mes de la Patria. Es por ello que, a las 6:40 de la tarde de este viernes, se realizará el encendido de luces en el Puente de Las Américas.

El evento, organizado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), tiene como objetivo conmemorar el inicio de las Fiestas Patrias en Panamá.

El acto protocolar se realizará en el muelle del Puerto de Panamá, ubicado en la Calzada de Amador.

La entidad solicita a los asistentes vestir camisa blanca y pantalón o jeans; el uso de vestido o atuendo típico es opcional.



