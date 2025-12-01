Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años

Franklin Grajales Montenegro, de 39 años de edad, fue asesinado la noche del domingo 30 de noviembre en la comunidad de Buenaventura, perteneciente al distrito de Portobelo, en la Costa Arriba de la provincia de Colón.



En el hecho de sangre resultaron heridas otras 4 personas, entre ellas un menor de 5 años y un adolescente de 16.



El ataque quedó registrado a las 11:35 p.m. del domingo, en la vía principal donde opera una fonda y parrillada, en la que también resultaron varias personas heridas, producto de un atentado.

Todo ocurrió cuando sujetos salieron de un área boscosa frente a esta parrillada-fonda, llegaron al negocio y empezaron a hacer disparos, impactando a Grajales, quien quedó tendido en el piso sin signos vitales.

En este ataque sorpresa quedaron heridos Celestino García, de 52 años, con una herida por arma de fuego en el muslo derecho y en el muslo izquierdo; un adolescente de 16 años con heridas en la mano izquierda, dedo índice y anular, además de un rozón en la espalda.

Incluso un menor de 5 años también resultó impactado, con un rozón en la mejilla derecha y en el lado del abdomen.

Asimismo, Lucia Grajales, de 20 años, recibió un impacto en el muslo derecho, y Deysi Domínguez, de 31 años, sufrió una herida de bala en la pierna derecha.

Luego del hecho violento, los dos pistoleros salieron de la escena con rumbo desconocido.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional, quienes observaron a la persona sin vida en el piso y a los heridos siendo trasladados hacia el cuarto de urgencias del Centro de Salud de Portobelo, y de allí al Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero en la ciudad de Colón.

Mientras tanto, el cuerpo de Montenegro fue trasladado hacia la morgue judicial en la ciudad de Colón para la necropsia de rigor.

Se inicia el proceso investigativo de este hecho de violencia. En lo que va del año, más de 90 personas han muerto por esta situación social en la Costa Atlántica.