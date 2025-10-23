Nacional - 23/10/25 - 06:30 PM

Rechazan impugnación: Jorge Herrera sigue firme en la carrera

El CNE aclaró que la nómina cuestionada por supuesta falta de paridad era una versión modificada sin autorización

 

Por: Redacción / Critica -

El Comité Nacional de Elecciones (CNE) del Partido Panameñista rechazó la impugnación contra la nómina encabezada por Jorge Herrera, confirmando que cumple con todos los requisitos del Reglamento de Elecciones, el Código Electoral y las normas de paridad de género.

La decisión reafirma que la lista de Herrera se ajusta a derecho y cumple con todas las formalidades electorales, garantizando igualdad y participación dentro del partido.

El CNE aclaró que la nómina cuestionada por supuesta falta de paridad era una versión modificada sin autorización, la cual no cumplía los requisitos formales ni sustantivos del reglamento interno.

Desde su campaña, Jorge Herrera destacó su respeto por la transparencia y la autonomía del CNE, reafirmando su compromiso con un proceso democrático y en estricto apego a la ley electoral.

