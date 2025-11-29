Recién nacida es hallada abandonada en Tinajitas

Una alerta ciudadana recibida a través de la línea 104 permitió el hallazgo de una recién nacida abandonada en los alrededores de los tanques de reserva de agua del IDAAN, en el sector de Tinajitas, corregimiento de Omar Torrijos.

Tras la llamada de alerta, unidades policiales acudieron de inmediato al lugar y procedieron al traslado de la bebé a la Policlínica Dr. Generoso Guardia, donde fue atendida por personal médico.

Según la Policía Nacional, el personal médico informó que la menor, de aproximadamente cuatro horas de nacida, se encontraba estable.

Las autoridades informaron que han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer este hecho y reitera su firme compromiso de proteger la vida y la integridad de los más vulnerables.