Avanza construcción de la potabilizadora de Chagres

Luis Ortega, representante del Consorcio Palmas Bellas, informó que el proyecto registra un 65% de avance en la obra de esta nueva potabilizadora.

 

Funcionarios de la Dirección de Desarrollo Territorial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Colón, llevaron a cabo una visita de inspección a la planta potabilizadora que se construye en el corregimiento de Palmas Bellas, distrito de Chagres en la Costa Debajo de la provincia atlántica.

Señaló que las condiciones climáticas adversas han generado retrasos en las labores, pero los trabajos continúan para garantizar el abastecimiento de agua potable a las comunidades.

El acueducto una vez culminado se espera beneficie a 8 mil personas, que viven en las poblaciones de Palmas Bellas, Nuevo Chagres, Piña, Unión de Piña, mediante una inversión de 24 millones de dólares.

El agua cruda saldrá al río Lagarto para ser tratada, en la que se estima procesará un millón de galones por día y un tanque de reserva de 400 mil galones. Se estima que la obra podría culminar en los primeros meses del nuevo año 2026.

