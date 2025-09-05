Reclaman falta de cuidado de la fiscalía en caso de Paola Chávez

La Defensoría del Pueblo de Panamá reclamó este viernes que una mujer (Paola Chávez Aguirre) que fue asesinada por su pareja el pasado martes, había acudido a una fiscalía pero esta no tomó la denuncia por violencia doméstica que la ahora occisa presentó.



La Defensoría hace referencia al caso de una mujer de 36 años muerta por estrangulamiento en su casa por su pareja, un hombre de 43 años, que ya está detenido e imputado por el delito de feminicidio.



En un comunicado, la Defensoría asegura haber constatado "que la víctima no recibió una atención adecuada ni fue tomada la denuncia, cuando acudió al Ministerio Público (Fiscalía) de La Chorrera a presentar una denuncia por violencia doméstica, a pesar de presentar lesiones físicas visibles".



Esa actuación de la fiscalía de La Chorrera "constituye una posible negligencia institucional con consecuencias irreparables", afirma el ente humanitario.



De acuerdo con lo informado por los medios locales, la víctima había acudido el lunes pasado a la Fiscalía para solicitar una orden de alejamiento contra su pareja, que terminaría matándola un día después.



En este contexto, la Defensoría hace "un llamado a las autoridades competentes para que se investigue con celeridad este caso y se determinen las responsabilidades correspondientes a las personas que no atendieron a la hoy occisa, y para que se fortalezcan "los protocolos de atención y priorizar la capacitación del personal con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y atención centrada en las víctimas".



Argumenta que la Convención de Belém do Pará, ratificada por Panamá en 1981, establece la obligación de los Estados de prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres, así como garantizar el acceso efectivo a mecanismos de protección y justicia.



"Frente a estos mandatos, la atención inadecuada o la omisión de funcionarios públicos en casos de violencia contra la mujer constituye no solo una falta administrativa, sino una violación directa a los derechos humanos, y debe ser objeto de una investigación rigurosa", sostiene la Defensoría del Pueblo.



Entre enero y julio pasado se registraron en Panamá diez feminicidios, un 17 % menos que en el mismo lapso de 2024, nueve tentativas de feminicidio, (+200 %), y diez muertes violentas de mujeres (-38 %), según las estadísticas de la Fiscalía panameña.