Nacional - 24/12/25 - 12:04 PM

Recomendaciones para evitar tragedias en las fiestas de fin de año en Colón

Los organismos de seguridad y salud hacen un llamado a la prudencia.

 

Por: Diómedes Sánchez/Crítica -

Con motivo de la fiesta de Navidad y de fin de año, los colonenses se prestan para festejar, lo que conlleva la ingesta de alimentos y de bebidas.

Por ello, los organismos de salud y de seguridad han hecho una serie de recomendaciones para que estas fiestas se celebren sin contratiempos.

Felipe Lee, jefe regional de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DINACAVV) del MINSA/Colón, manifestó que las personas deben adquirir los alimentos que cumplan primero con la cadena de frío, como el jamón o el pavo, debidamente congelados, no expuestos al medio ambiente.

Todos los centros de salud y policentros del MINSA, además del hospital y las policlínicas de la Caja de Seguro Social, están habilitados para atender cualquier emergencia ante las fiestas de fin de año.

Otras de las recomendaciones por parte de la Policía Nacional son no contar dinero en público, estar pendientes de sus bolsas, no descuidarse y, ante cualquier amenaza (robo, hurto), acercarse a los agentes del orden público.

También organismos como el Cuerpo de Bomberos de Colón hicieron una advertencia sobre el uso de los juegos pirotécnicos en manos de menores de edad, para evitar accidentes, además de estar pendientes de la estufa como medida para evitar incendios.

Te puede interesar

Gasolina baja desde este viernes y da un pequeño respiro al bolsillo

Gasolina baja desde este viernes y da un pequeño respiro al bolsillo

 Diciembre 24, 2025
Recomendaciones para evitar tragedias en las fiestas de fin de año en Colón

Recomendaciones para evitar tragedias en las fiestas de fin de año en Colón

 Diciembre 24, 2025
CSS prende alerta verde en Navidad: hospitales listos desde hoy al mediodía

CSS prende alerta verde en Navidad: hospitales listos desde hoy al mediodía

 Diciembre 24, 2025
“Chitré es Belén”: tradiciones de antaño que despiertan el turismo

“Chitré es Belén”: tradiciones de antaño que despiertan el turismo

 Diciembre 24, 2025
Chapman: Panamá refinancia su deuda con respaldo del Banco Mundial

Chapman: Panamá refinancia su deuda con respaldo del Banco Mundial

 Diciembre 24, 2025

Para las fiestas de fin de año, los colonenses se trasladan hacia el área del lago Gatún, Costa Arriba, Costa Abajo, área de la Transístmica de Colón para pasar la Navidad y Año Nuevo con familiares y amigos.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí

Extranjero es asesinado durante asalto a vivienda en David, Chiriquí
Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos

Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos
De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app

De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí