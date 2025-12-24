Recomendaciones para evitar tragedias en las fiestas de fin de año en Colón

Con motivo de la fiesta de Navidad y de fin de año, los colonenses se prestan para festejar, lo que conlleva la ingesta de alimentos y de bebidas.

Por ello, los organismos de salud y de seguridad han hecho una serie de recomendaciones para que estas fiestas se celebren sin contratiempos.

Felipe Lee, jefe regional de la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DINACAVV) del MINSA/Colón, manifestó que las personas deben adquirir los alimentos que cumplan primero con la cadena de frío, como el jamón o el pavo, debidamente congelados, no expuestos al medio ambiente.

Todos los centros de salud y policentros del MINSA, además del hospital y las policlínicas de la Caja de Seguro Social, están habilitados para atender cualquier emergencia ante las fiestas de fin de año.

Otras de las recomendaciones por parte de la Policía Nacional son no contar dinero en público, estar pendientes de sus bolsas, no descuidarse y, ante cualquier amenaza (robo, hurto), acercarse a los agentes del orden público.

También organismos como el Cuerpo de Bomberos de Colón hicieron una advertencia sobre el uso de los juegos pirotécnicos en manos de menores de edad, para evitar accidentes, además de estar pendientes de la estufa como medida para evitar incendios.

Para las fiestas de fin de año, los colonenses se trasladan hacia el área del lago Gatún, Costa Arriba, Costa Abajo, área de la Transístmica de Colón para pasar la Navidad y Año Nuevo con familiares y amigos.