Recordando a George R. Angehr (1951-2021)

Antes de que “googlear” fuera un verbo, cada vez que nos encontrábamos en la oficina de comunicaciones de STRI con una pregunta aparentemente incontestable sobre la naturaleza de Panamá, la respuesta era un simple "pregúntale a George".

Pero a partir del 24 de noviembre de 2021, uno de los historiadores naturales más brillantes y enciclopédicos de Panamá, George Angehr, ya no está con nosotros. Sus roles oficiales como “Investigador Asociado en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI)” y “miembro activo de la Sociedad Audubon de Panamá” no abarcan la totalidad de sus contribuciones a Panamá y el mundo como explorador, ornitólogo, autor, conservacionista, ilustrador científico, museólogo, guía y amigo.

George es mejor conocido como coautor de la mejor guía de aves de Panamá y como una de las principales fuerzas intelectuales y artísticas detrás de las monumentales exhibiciones del BioMuseo de Panamá. Era un incansable explorador que llegó a Panamá como estudiante y nunca se fue, dedicando sus innumerables talentos a hacer que la información científica estuviese disponible para todos, desde niños en edad escolar hasta embajadores.

Originario del Bronx (y ávido fanático de los Yankees de Nueva York), George se interesó por primera vez en la observación de aves cuando tenía 12 años. Poco después de terminar una licenciatura en biología en la Universidad de Cornell en 1973, comenzó su investigación doctoral en la Universidad de Colorado, Boulder, y llegó a Panamá en 1977 para estudiar la ecología de los colibríes en Isla Barro Colorado (BCI). Cuando terminó su tesis doctoral en 1980, estaba obsesionado con las aves.

Por un breve tiempo, George dirigió el Centro de Ciencias Forestales del Trópico, que desde entonces se ha convertido en la red ForestGEO del Smithsonian con 73 sitios de monitoreo forestal a largo plazo en 28 países.

George no solo se convirtió en un organizador habitual y participante en los conteos halcones y buitres migratorios que pasan sobre el Istmo en octubre, si no que junto a Dodge y Lorna Engelman, George escribió por primera vez Where to Find Birds in Panama, a Site Guide For Birders, publicado en 2006 por la Sociedad Audubon de Panamá. A esto le siguió la publicación de A Bird-Finding Guide to Panama en 2008. En ese momento, la única guía de campo completa para ornitólogos era A Guide to the Birds of Panama de Robert Ridgely y John A. Gwynne, publicada por primera vez en 1976. La guía de Ridgely estaba repleta de información de los tres volúmenes del explorador del Smithsonian Alexander Wetmore, The Birds of the Republic of Panama y de notas descriptivas proporcionadas por el ornitólogo panameño, Eugene Eisenmann, entre otras fuentes.