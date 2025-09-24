Recorte presupuestario del IDAAN supera los $400 millones

El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilo Villarreal, advirtió que el recorte presupuestario para la vigencia fiscal 2026 "impacta la capacidad de potabilizar y distribuir agua".

Villarreal, quien sustentó ayer ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, explicó que habían solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) unos $789.2 millones, pero se le recomendó $358.8 millones, lo que representa un recorte de $430 millones.

La cifra contempla $155.8 millones para funcionamiento, operación y mantenimiento y $202.9 millones destinados a inversiones en agua potable y alcantarillado a nivel nacional.

"Estos recortes impactan directamente la capacidad de potabilizar y distribuir agua. No hablamos de proyectos nuevos, sino de lo básico para que la población reciba el servicio", advirtió Villarreal.

De acuerdo con la institución, para funcionamiento se habrían solicitado $413.3 millones, pero se le recomendó $155.8 millones.

De esta manera, en el funcionamiento, el renglón del mantenimiento pasó de $29.3 millones a B/. 2.5 millones, los químicos para potabilización de $25 millones a $8 millones y la compra de agua, de $56 millones a $15 millones.

En materia de inversiones, el IDAAN solicitó $304.1 millones con el fin de cubrir los pagos de los proyectos actualmente en ejecución y los que están en licitación y que iniciarán obras en 2026, para un total de 76 proyectos a nivel nacional. El presupuesto recomendado fue de $202.9 millones, lo que representa una disminución de $101 millones frente a lo solicitado.

El IDAAN reiteró que contar con los recursos adecuados es vital para asegurar la continuidad y calidad del servicio de agua potable, así como para dar respuesta a la creciente demanda de la población.

Entre los principales proyectos de inversión para el próximo año está la continuidad de las potabilizadoras de Arraiján ($25.7 millones) y Sabanitas en Colón ($9.7 millones), y el sistema de alcantarillado de David en Chiriquí ($30.6 millones).

Y en proyectos en licitación: la rehabilitación de las plantas potabilizadoras de Chiriquí y Bocas del Toro, provincias centrales, y la red de distribución en Panamá Metro y Panamá Oeste.