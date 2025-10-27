Rectora del ITSE asegura que Chapman maneja cifras inexactas

La rectora del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE), Milena Gómez, aseguró que el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, maneja cifras equivocadas respecto a dicha institución. La semana pasada, el titular del MEF dijo que el ITSE tiene una ejecución presupuestaria supremamente baja y que la gestión de sus autoridades dejaba que desear.

"Nos sorprenden las cifras inexactas que ha mencionado el ministro de Economía y Finanzas; nadie puede ejecutar un dinero que no ha recibido y no se le puede evaluar por ese parámetro", expuso la rectora.

En este sentido, Gómez recalcó que resulta imposible medir una ejecución solo basada en el presupuesto de ley, dado que es necesario verificar el presupuesto disponible.

Gómez subrayó que, de los 24 millones de dólares disponibles para este año, tras las cuatro retenciones del MEF, la ejecución alcanza el 66% a agosto y la proyección a diciembre es del 90%.

"Es imposible ejecutar un dinero que no se nos ha dado; no es un problema administrativo, sino presupuestario, no se puede dar vuelto si la plata no sobra", indicó.

También señaló que es inexacto afirmar que el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) le ha retirado los fondos al ITSE. La rectora indicó que en 2016 People First, una organización de Reino Unido que ha trabajado de cerca con el ITSE, recomendó un presupuesto anual de 27 millones de dólares mínimo, mientras que el MEF solo ha recomendado $11 millones para el otro año.

"¿Quién ha dado una cifra inexacta a nuestro ministro de Economía y Finanzas? ¿Quién lo ha llevado a cometer semejante equivocación y con qué propósito?", lamentó Gómez, a la vez que invitó a Chapman a que conozca el ITSE y que juntos construyan el sueño de Panamá.