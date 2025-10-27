Removerán el vehículo con grúa a los "juega vivo" en los corredores

La empresa ENA Panamá y la Autoridad de Tránsito realizaron un férreo operativo contra los usuarios que insisten en utilizar los corredores con el vehículo sin placa, con placa no visible, deteriorada, sin saldo suficiente o sin el respectivo sticker de Panapas.

Los operativos realizados este fin de semana se harán continuamente a partir de la fecha en conjunto con la Autoridad de Tránsito y la Policía especializada en corredores. A las personas que sean sorprendidas cometiendo infracciones se les removerá el auto con grúa; además, se les impondrán todas las multas que establece el reglamento de Tránsito, las cuales pueden superar los 500 dólares.

De acuerdo con Lenin Flores, Supervisor de Operaciones de ENA Panamá, en los últimos meses se ha detectado un incremento en el número de autos que utilizan los corredores cometiendo diversos tipos de infracciones, como pasar sin placa, ocultar o tapar la placa, con el sticker de Panapas deteriorado o pasar sin saldo suficiente, y los usuarios deben entender que todas estas prácticas conllevan infracciones de tránsito y hasta la remoción del auto con grúa.

“Vamos a verificar los saldos del Panapas con inspectores en las casetas de pago; además, se comprobará si el auto cuenta con su placa visible y bien asegurada al vehículo; de lo contrario, será sacado del corredor y multado con los montos que establece la ley”, destacó Flores.