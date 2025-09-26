Renuncia director general de la Agencia Panameña de Alimentos

El director general de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), Alberto Paz-Rodríguez, presentó su renuncia al cargo, la cual se hará efectiva a partir de hoy, viernes 26 de septiembre.

Hasta el momento, se desconocen los motivos de su dimisión.

Paz-Rodríguez ocupaba el cargo desde junio de 2024, periodo en el que logró avances importantes para la institución encargada de la regulación, control y fiscalización de los alimentos en el país.

Se espera que en las próximas horas el Gobierno Nacional anuncie al nuevo responsable de liderar la APA.

