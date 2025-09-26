Nacional - 26/9/25 - 10:05 AM

Renuncia director general de la Agencia Panameña de Alimentos

Paz-Rodríguez ocupaba el cargo desde junio de 2024, periodo en el que logró avances importantes para la institución encargada de la regulación, control y fiscalización de los alimentos en el país.

 

Por: Redacción / Web -

El director general de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), Alberto Paz-Rodríguez, presentó su renuncia al cargo, la cual se hará efectiva a partir de hoy, viernes 26 de septiembre.

Hasta el momento, se desconocen los motivos de su dimisión. 

Paz-Rodríguez ocupaba el cargo desde junio de 2024, periodo en el que logró avances importantes para la institución encargada de la regulación, control y fiscalización de los alimentos en el país.

Se espera que en las próximas horas el Gobierno Nacional anuncie al nuevo responsable de liderar la APA.
 

Te puede interesar

Presidente Mulino celebra éxito de Premios Juventud en Panamá

Presidente Mulino celebra éxito de Premios Juventud en Panamá

 Septiembre 26, 2025
¡Fuera del paso! Desalojan a buhoneros del Metro en San Miguelito

¡Fuera del paso! Desalojan a buhoneros del Metro en San Miguelito

 Septiembre 26, 2025
Renuncia director general de la Agencia Panameña de Alimentos

Renuncia director general de la Agencia Panameña de Alimentos

 Septiembre 26, 2025
Mal tiempo golpea Costa Arriba: 40 familias damnificadas

Mal tiempo golpea Costa Arriba: 40 familias damnificadas

Septiembre 26, 2025
La música panameña brilló en los Premios Juventud

La música panameña brilló en los Premios Juventud

 Septiembre 26, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas
La violencia cobra otra víctima en San Miguelito

La violencia cobra otra víctima en San Miguelito
Ciudadano lo cuestiona por no conseguirle trabajo y él le responde

Ciudadano lo cuestiona por no conseguirle trabajo y él le responde
Tony Dandrades fue chifeado por El General tras ir a Chiriquí

Tony Dandrades fue chifeado por El General tras ir a Chiriquí