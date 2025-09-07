Nacional - 07/9/25 - 09:58 AM

Renuncia primer ministro japonés

Ishiba permanecerá como primer ministro hasta que el PLD escoja a su nuevo líder

 

El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, anunció este domingo su dimisión, un día antes de una cita clave de su partido para decidir un excepcional adelanto de primarias. La medida habría depuesto a Ishiba tanto de la jefatura del PLD como del Gobierno, tras decepcionantes resultados electorales.

«He decidido dimitir como líder del Partido Liberal Democrático (PLD), así que, de acuerdo a los estatutos internos, la convocatoria de una campaña extraordinaria para escoger a un nuevo presidente ya no es necesaria», dijo Ishiba en rueda de prensa.

Ishiba permanecerá como primer ministro hasta que el PLD escoja a su nuevo líder. Aseguró que el acuerdo comercial alcanzado con la Administración estadounidense es un «hito» para Japón y llamó a su sucesor a implementar integralmente sus términos.

La dimisión también refleja su voluntad de asumir la responsabilidad de los resultados de los comicios parciales del 20 de julio, en los que la coalición gobernante perdió la mayoría en la Cámara Alta, desatando tensiones dentro del partido.

Ishiba, que llegó a la jefatura tras ser elegido líder del PLD en septiembre del año pasado, destacó logros de su mandato como el acuerdo comercial con Washington, la subida histórica del salario mínimo y la aprobación de un presupuesto extraordinario para mitigar la inflación.

El primer ministro agradeció el apoyo recibido, pidió disculpas «por tener que dimitir» e instó a su sucesor a fortalecer la alianza con EE.UU. y estrechar vínculos con otras naciones asiáticas, África y Europa.

Entre los posibles sucesores al frente del partido y del Gobierno figuran la exministra Sanae Takaichi y el ministro de Agricultura Shinjiro Koizumi.

 

