Nacional - 28/1/26 - 09:07 AM

Representante de Cristóbal exige que contratista de la ACP pague impuestos

El representante Ricardo Cerrud, también defendió la contratación de mano de obra local, destacando que en Colón hay personal capacitado y preparado.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

Ricardo Cerrud, representante del corregimiento de Cristóbal, exigió que las empresas contratistas vinculadas a proyectos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) cumplan con el pago de los impuestos municipales de construcción.

Durante su intervención en la sesión de este órgano de gobierno local, Cerrud señaló que no es justo que las obras que la ACP desarrolle  en la provincia dejen de generar beneficios reales para la comunidad, recordando que el régimen especial de la ACP no exime a las empresas privadas de sus obligaciones fiscales municipales.

Indicó que la Constitución y el Código Municipal respaldan la autonomía de los municipios para recaudar impuestos dentro de su jurisdicción, incluyendo los relacionados con obras de construcción.

En ese sentido, las contratistas que ejecutan proyectos en Colón deben cumplir con estos tributos, al no existir exoneración legal expresa.

La Ley 19 de 1997, que organiza la ACP, establece claramente que la ACP puede contratar empresas privadas, dichas empresas no adquieren privilegios fiscales automáticos, agregó.

Los contratos deben ejecutarse respetando las leyes nacionales y locales vigentes.

Te puede interesar

Mulino: “solo como bloque América Latina se hace respetar”

Mulino: “solo como bloque América Latina se hace respetar”

 Enero 28, 2026
Lula condena la división del mundo en zonas de influencia: "Es un retroceso"

Lula condena la división del mundo en zonas de influencia: "Es un retroceso"

 Enero 28, 2026
Colón apunta al desarrollo de las energías renovables y sostenibles

Colón apunta al desarrollo de las energías renovables y sostenibles

 Enero 28, 2026
Panamá prende el debate: presidentes se juntan para hablar de plata y futuro

Panamá prende el debate: presidentes se juntan para hablar de plata y futuro

 Enero 28, 2026
Gaby Carrizo durmió en la DIJ; hay varias investigaciones abiertas

Gaby Carrizo durmió en la DIJ; hay varias investigaciones abiertas

Enero 28, 2026

Por lo que Cerrud, también defendió la contratación de mano de obra local, destacando que en Colón hay personal capacitado y preparado.

“Colón no puede seguir viendo pasar el desarrollo sin participar de él”, afirmó.

La ACP no ha hecho comentarios, ni emitido comunicado luego de las declaraciones de Cerrud en este foro público del Concejo Municipal de Colón.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó

Encuentran por casualidad a hijo que apuñaló a su madre y la quemó
Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil

Confiscan bienes a excomisionado de Tránsito por caso de $490 mil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"

Aprehenden a Gaby en el aeropuerto de Tocumen. Dice que es "inocente"