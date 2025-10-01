Nacional - 01/10/25 - 08:34 PM

¡Respiro para tu bolsillo! Baja el precio de la gasolina

 

Por: Redacción / Crítica -

La Secretaría Nacional de Energía confirmó los nuevos precios de los combustibles en Panamá que entrarán en vigencia este viernes 3 de octubre

Para el alivio de miles de conductores, la tendencia general es a la baja en la gasolina, lo que se traduce en un pequeño pero ahorro para el bolsillo de las familias y transportistas.

A partir de este viernes y hasta el próximo 17 de octubre a las 5:59 a.m., estos serán los precios máximos por litro:

  • Gasolina 95 octanos: ¡Baja su precio! Se establecerá en $0.91 por litro.
  • Gasolina 91 octanos: También disminuye, quedando en $0.86 centavos por litro.
  • Diésel bajo en azufre: Experimentará un ligero aumento de solo $0.01 centavo, estableciéndose en $0.84 centavos el litro.

Aunque la variación del diésel en Panamá sea mínima, la baja en la gasolina de 91 y 95 octanos es un dato positivo,

Es importante recordar que los precios máximos de venta tienen variaciones geográficas. Aunque la capital y áreas cercanas verán los precios mencionados, otras regiones tendrán cifras ligeramente distintas. Por ejemplo:

  • Desde Penonomé hasta Santiago y Chitré: El precio máximo para la gasolina 95 octanos será de hasta $0.927 centavos.
  • De Davia a Boquete, Frontera y Las Tablas: El precio ascenderá a $0.93 centavos.
  • Volcán a Puerto Armuelles: El costo máximo será de $0.94.
  • Changuinola: Registrará el precio más alto, alcanzando los $0.96.

La tabla de precios oficial, disponible en la Gaceta Oficial, detalla el costo exacto según cada región.

