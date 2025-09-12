Nacional - 12/9/25 - 10:35 AM

¡Respiro! Suspenden orden de desalojo a buhoneros

Durante el encuentro, las autoridades recalcaron que las zonas de acceso a las estaciones del Metro de Panamá deben mantenerse libres para garantizar el tránsito adecuado de los usuarios del sistema de transporte.

 

Por: Redacción / Web -

Los buhoneros que operan en los alrededores de las estaciones del Metro en 24 de Diciembre, Tocumen, 5 de Mayo y 3 de Noviembre han recibido un respiro, luego de que la Alcaldía de Panamá ordenara la suspensión del desalojo previsto para la próxima semana.

La decisión fue tomada tras una reunión entre representantes de los trabajadores informales y autoridades municipales, en la que se acordó establecer una mesa de diálogo. 

El objetivo es analizar alternativas para la reubicación y el ordenamiento de las áreas públicas donde actualmente se ubican estos comerciantes.

Durante el encuentro, las autoridades recalcaron que las zonas de acceso a las estaciones del Metro de Panamá deben mantenerse libres para garantizar el tránsito adecuado de los usuarios del sistema de transporte.

Por su parte, los representantes de los buhoneros expresaron su disposición a colaborar, destacando que su principal interés es poder seguir trabajando para llevar el sustento a sus hogares.

Cabe destacar que en semanas anteriores se ejecutaron desalojos de vendedores informales en las estaciones de Cerro Viento y 5 de Mayo, como parte de las acciones conjuntas entre el Metro de Panamá y la Alcaldía capitalina para mejorar la movilidad en los espacios públicos.
 

Te puede interesar

¡Respiro! Suspenden orden de desalojo a buhoneros

¡Respiro! Suspenden orden de desalojo a buhoneros

 Septiembre 12, 2025
Productores de arroz exigen mercado justo y financiamiento

Productores de arroz exigen mercado justo y financiamiento

 Septiembre 12, 2025
Detectan 45 fallas en estaciones de combustible a nivel nacional

Detectan 45 fallas en estaciones de combustible a nivel nacional

 Septiembre 12, 2025
Cobre Conecta, de Cobre Panamá, supera las 150 mil interacciones

Cobre Conecta, de Cobre Panamá, supera las 150 mil interacciones

 Septiembre 12, 2025
Menor asesina a alias ‘Tayson’: le dio bala en La Concha

Menor asesina a alias ‘Tayson’: le dio bala en La Concha

 Septiembre 12, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano

"Voy y vengo": El misterio tras la desaparición de joven coclesano
Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería

Policía abate delincuente durante persecución por robo en joyería
Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica

Muere actriz de cine para adultos de vacaciones en Costa Rica