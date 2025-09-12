¡Respiro! Suspenden orden de desalojo a buhoneros

Los buhoneros que operan en los alrededores de las estaciones del Metro en 24 de Diciembre, Tocumen, 5 de Mayo y 3 de Noviembre han recibido un respiro, luego de que la Alcaldía de Panamá ordenara la suspensión del desalojo previsto para la próxima semana.

La decisión fue tomada tras una reunión entre representantes de los trabajadores informales y autoridades municipales, en la que se acordó establecer una mesa de diálogo.

El objetivo es analizar alternativas para la reubicación y el ordenamiento de las áreas públicas donde actualmente se ubican estos comerciantes.

Durante el encuentro, las autoridades recalcaron que las zonas de acceso a las estaciones del Metro de Panamá deben mantenerse libres para garantizar el tránsito adecuado de los usuarios del sistema de transporte.

Por su parte, los representantes de los buhoneros expresaron su disposición a colaborar, destacando que su principal interés es poder seguir trabajando para llevar el sustento a sus hogares.

Cabe destacar que en semanas anteriores se ejecutaron desalojos de vendedores informales en las estaciones de Cerro Viento y 5 de Mayo, como parte de las acciones conjuntas entre el Metro de Panamá y la Alcaldía capitalina para mejorar la movilidad en los espacios públicos.

