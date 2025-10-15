Restaurantes pillados usando gas de 25 libras subsidiado

La Acodeco descubrió que más de 180 cilindros de gas subsidiado estaban siendo usados de forma ilegal en restaurantes del país, durante operativos realizados entre enero y septiembre de este año.

El uso de este gas doméstico en locales comerciales viola el Decreto Ejecutivo N.° 16 de 2014, que prohíbe su utilización fuera de las viviendas. En total, se hallaron 208 tanques empleados de manera irregular, siendo la mayoría en restaurantes.

Pero eso no fue todo. Los inspectores también detectaron otras faltas:

73 casos donde no se aplicó el descuento del 25% a jubilados, pensionados y adultos mayores.

15 incumplimientos en franquicias de comida rápida, que deben otorgar el 15% de rebaja.

en , que deben otorgar el 15% de rebaja. 38 locales sin el letrero visible que indica descuentos para personas con discapacidad.

Además, 6 restaurantes y 3 franquicias no aplicaron el descuento a personas con discapacidad, como exige la Ley 134 de 2013.

La entidad recordó que los precios deben estar claramente visibles en menús o letreros, y exhortó a los dueños de restaurantes a cumplir con la ley y respetar los derechos de los consumidores.

Cualquier irregularidad puede reportarse al SINDI (WhatsApp y Telegram 6330-3333) o en las redes sociales @AcodecoPma.