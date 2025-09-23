Retienen sacos de cebolla de contrabando en Guabalá

Funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) retuvieron al menos 10 sacos de cebolla que eran transportados de forma irregular en un camión interceptado en el puesto de control integral de Guabalá, en la provincia de Chiriquí.

La mercancía tenía como destino la ciudad capital, pero al momento de la inspección, el conductor no pudo presentar la factura de compra.



Además, al verificar los sacos, los funcionarios constataron que no contaban con etiquetas, por lo que fueron retenidos para una inspección más detallada.

Ante esta situación, se coordinó con el Ministerio de Salud, que realizó la inspección correspondiente. Como resultado, se determinó que los sacos de cebolla serían remitidos a dicha institución para su debido proceso.

Cabe resaltar que, según el reglamento interno de la COPANIT 52 del 2017, productos como las cebollas amarillas o moradas deben contar con etiquetas visibles como parte de los requisitos de comercialización.

