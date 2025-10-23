Ricardo Martinelli sigue a la cabeza de las encuestas de simpatía

El expresidente Ricardo Martinelli sigue liderando, y por amplio margen, las encuestas de simpatía como la realizada por DOXA Panamá en septiembre de 2025 y publicada en Arca Media.

Al preguntarle a los encuestados si sabían quién es esa persona o no, y si les gusta o no, el 80% reconoció de forma positiva a Martinelli, líder y fundador de Realizando Metas. Mientras que el también exmandatario, el experredista Martín Torrijos, tuvo un 73%.

Empatados con un 70% aparecen figuras como el alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, así como Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino, y el exdiputado Juan Vázquez.

Con respecto a los partidos políticos, Realizando Metas es el que lidera las simpatías entre los consultados, por encima del PRD.

El tamaño de la muestra es de 1.200 entrevistas a nivel nacional, con un margen de error muestral de 2.8 %. Esta muestra excluyó a Bocas del Toro, Darién y las Comarcas.