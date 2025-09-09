Nacional - 09/9/25 - 07:21 AM

Riña entre pacientes causa daños en centro de salud

La Dirección Regional de Salud de San Miguelito rechazó enérgicamente este tipo de actos violentos que amenazan la seguridad de los usuarios y funcionarios del centro.

 

Por: Redacción / Web -

Una pelea entre dos pacientes dentro del Centro de Salud de Amelia Denis de Icaza provocó daños en la infraestructura, incluyendo la rotura de vidrios.

Durante el altercado, uno de los involucrados resultó herido, mientras que el otro lanzó una piedra contra la puerta de vidrio del dispensario, poniendo en riesgo al personal médico y a otros pacientes presentes.

Las autoridades hicieron un llamado al respeto y al diálogo para asegurar un ambiente seguro y adecuado para la atención médica de toda la comunidad.

