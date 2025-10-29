Rinde tributo al emblema nacional en solemne acto de cremación

En un acto cargado de simbolismo y respeto por el emblema nacional, la Gobernación de la provincia de Panamá llevó a cabo esta mañana la cremación de más de 1,000 banderas nacionales en desuso o en mal estado, como parte de un solemne homenaje a la bandera de Panamá.



El evento tuvo lugar en el Parque Porras, marcando oficialmente el inicio de las celebraciones de las Fiestas Patrias.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 337 del 22 de diciembre de 2017, es responsabilidad de las gobernaciones incinerar las banderas nacionales que ya no cumplen con las condiciones para ser utilizadas.



Durante la ceremonia, las banderas fueron despedidas entre el fulgor de las llamas, un acto que simboliza su transformación en cenizas, pero que también resalta el respeto y la reverencia que se le tiene a este símbolo patrio.

Estudiantes, autoridades gubernamentales, la primera dama de la Reuública, Marisel de Mulino y diversos invitados especiales se congregaron en el parque para ser testigos de esta tradición patriótica, que no solo representa el final de la vida útil de las banderas, sino también un tributo a los valores nacionales.



Este emotivo acto da inicio a las festividades que honran la independencia de Panamá, en un ambiente de unidad y respeto por la Patria.

La ceremonia se completó con palabras de la gobernadora Mayín Correa, quien destacó el significado de la bandera como un símbolo de identidad y orgullo para todos los panameños.