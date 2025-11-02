Rinden homenaje a héroes del 9 de enero y figuras emblemáticas

Con motivo del inicio del mes de la patria, la Junta Comunal de Santa Ana realizó un emotivo acto de reconocimiento a los mártires y héroes nacionales del 9 de enero de 1964 que residen en este histórico corregimiento, así como a destacadas personalidades del barrio santanero.

Durante el evento, se rindió homenaje a Juan Barcasnegras, uno de los tres patriotas que subió al poste para izar la bandera panameña durante los sucesos del 9 de enero, imagen que fue inmortalizada por la revista Life.

También se reconoció la valentía de José Arana y Arístides Gómez, quienes estuvieron en primera línea enfrentándose al ejército de los Estados Unidos en la entonces llamada Avenida de los Mártires.

Además, se destacó la trayectoria del músico internacional Marcos Antonio Barraza, nacido y criado en Santa Ana, por su aporte a la cultura nacional y su ejemplo de superación.

En su honor, la Junta Comunal nombró con su nombre el Centro Cultural Integral de la comunidad, donde se develó una placa que resalta su vida y legado artístico.

Como parte del homenaje, en el Centro Integral se instalaron dos murales fotográficos que recogen imágenes de la gesta heroica del 9 de enero de 1964 y de la trayectoria de Barraza.

La representante de Santa Ana, Kira Ponce, expresó que este tipo de reconocimientos buscan mantener viva la memoria de los héroes y figuras locales.

“Poco a poco los barrios han ido olvidando a sus personalidades y héroes. Era necesario rendirles este homenaje para que vivan en la memoria de todos los panameños”, afirmó Ponce.

La autoridad comunal adelantó que estos actos se realizarán cada año durante el mes de noviembre, incluyendo reconocimientos a artistas, deportistas y santaneros ejemplares.

El evento culminó con una siembra simbólica de banderas por parte de niños de la comunidad y presentaciones artísticas, dando inicio oficialmente a las fiestas patrias en el corregimiento de Santa Ana.