RM cierra filas con Martinelli tras intento de fractura

El partido Realizando Metas (RM) desconoce cualquier llamado a procesos de organización interna promovidos por sectores disidentes dentro de sus filas.

En este sentido, el presidente del colectivo, Ricardo Martinelli, lamentó que “la traición lo persiga”, tras recientes intentos de levantamiento por parte de una pequeña facción interna.

Este grupo fue abucheado al acudir a la sede principal del partido, en medio de tensiones internas.



"Vemos a un pequeño y minúsculo grupejo de traidores que representan intereses foráneos, ajenos al Partido Realizando Metas (RM), y que fueron abucheados al presentarse en nuestra sede principal", expresó Martinelli.

El líder del partido también declaró: "Pareciera ser que la traición me sigue y me persigue en todos los niveles: político, personal, económico, etcétera."

Para el exmandatario, resulta "extraño y coincidental" que esta situación surja justo cuando uno de los supuestos dirigentes disidentes regresó recientemente de un viaje costeado por el Gobierno de China.

"Si quieren palo, eso mismo recibirán", advirtió Martinelli.

Por su parte, la exministra Alma Cortés, subsecretaria general de Realizando Metas, pidió a los miembros del colectivo que no haya más traiciones y se respete la unidad del partido.

Realizando Metas es actualmente una de las fuerzas políticas más importantes del país, con unos 286,542 inscritos, según cifras actualizadas del Tribunal Electoral.

