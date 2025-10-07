RM exige investigar negociado tecnológico

El Partido Realizando Metas (RM) anunció este lunes que presentará una denuncia penal para que se investiguen a fondo irregularidades cometidas durante el quinquenio anterior, relacionadas con la compra y uso de dispositivos tecnológicos.

Según el colectivo, el “negociado” incluye la adquisición de cámaras de seguridad, aplicaciones y programas de software, en supuesta complicidad con una empresa semipública.

“Los hechos se dieron en combinación con y dentro de una empresa semipública donde trabajaba Manuel S., y su hermano J. Spiegel, asesor presidencial y cuñado del exvicepresidente Carrizo”, señaló RM.

El partido advirtió que llevará el caso hasta las últimas consecuencias para que se esclarezca lo que califican como un uso indebido de fondos públicos y abuso de poder desde el Palacio Presidencial. 🚨