RM: Gaby Carrizo me tendrá que matar para que no corra

El exmandatario Ricardo Martinelli señaló directamente al vicepresidente José Gabriel Carrizo de estar detrás de las persecuciones políticas en su contra, pero le advirtió que "tendrá que matarlo" para impedir que corra en las elecciones del 2024.

En las escalinatas de la Corte Suprema de Justicia a donde acudió con sus abogados, Martinelli expresó que "Si Gaby Carrizo cree que me va inhabilitar a mí, está más loco que una cabra, porque me va a tener que matar, me va a tener que matar Gaby Carrizo a mí, porque él es el que está detrás de todo esto''.

