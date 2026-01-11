RM propone poner freno a la zozobra judicial

El expresidente Ricardo Martinelli dijo en su cuenta de X que en Panamá no se puede seguir con procesos judiciales que se estiran por años y mantienen a la gente viviendo en incertidumbre.

En su publicación, Martinelli escribió que la bancada de Realizando Metas (RM) impulsará una ley para que todo juicio que se haya pospuesto cuatro veces y cuyos hechos tengan más de cinco años quede anulado.

A juicio del exmandatario, no es humano ni justo mantener a personas durante décadas en zozobra judicial, cuando incluso pueden ser inocentes.

El expresidente también comparó el sistema panameño con el de Estados Unidos y otros países, señalando que allá, cuando un imputado gana en primera instancia, la fiscalía no puede seguir apelando, mientras que si pierde, sí tiene derecho a apelar ante un tribunal superior. Según escribió, en Panamá ocurre lo contrario y eso abre la puerta a abusos.

Martinelli afirmó en X que si el país quiere inversión, crecimiento económico, trabajo y “chen chen”, es obligatorio hacer reformas profundas al sistema judicial, al que calificó como arcaico e injusto. Sin reglas claras —sostuvo— no hay confianza ni desarrollo.

En su mensaje también planteó la necesidad de una ley de prescripción única de cinco años, similar al statute of limitations estadounidense, para evitar la persecución política cada vez que cambia un gobierno.

Finalmente, el expresidente escribió que si el actual gobierno quiere dejar huella, debe atreverse a reformar el sistema judicial y no seguir permitiendo que los procesos se usen como castigo prolongado