Rock panameño se produce, pero ¿lo consumen?

Durante 2021, en Panamá se editaron 337 producciones de alguno de los tantos subgéneros del rock (Punk, Rock Pop, Indie, alguna de las tantas variedades del metal, por mencionar algo). En esa lista figuran 261 sencillos, 31 discos de duración extendida o EP, y 46 discos de larga duración o LP, por sus siglas en inglés.

Fueron 276 Primeras ediciones (inédito), 28 Reediciones, 12 En Vivo, 11 Covers, 10 Recopilaciones, 4 Remixes y 2 Acústicos

Enero y febrero de 2021 fueron los meses con mayor cantidad de lanzamientos, 41 cada uno. Mayo fue el de menos estrenos: 17, apenas.

Por segundo año, se intenta registrar la actividad discográfica del rock de Panamá: Qué lanzamientos hubo, cuándo salieron, en qué formato, entre otros elementos. Al igual que el informe del 2020, se tomaron en cuenta los lanzamientos hechos en Panamá (bandas panameñas, bandas extranjeras radicadas en Panamá) y lanzamientos de músicos panameños en el extranjero. Ahora, también, se toman en cuenta los lanzamientos de cualquier subgénero del rock, realizados por disqueras panameñas, aun cuando se traten de artistas extranjeros no radicados en Panamá.

Las plataformas contempladas en el ámbito digital son las mismas: Spotify, Bandcamp, ReverbNation y SoundCloud. Si bien este informe es sobre actividad discográfica y no de videos musicales como tal, se toman en cuenta lanzamientos que se hacen directamente a YouTube por decisión de los artistas. No se contempló Facebook ni Instagram.

Este informe no es una enciclopedia del rock de Panamá, es un reporte de qué bandas publicaron material durante 2021.

Estos y otros datos se obtuvieron a través del Informe Anual 2021 de Otra Mirada: Sonidos por Descubrir. Una investigación que recopila cuántos lanzamientos discográficos hubo en la escena roquera de Panamá durante el año pasado, qué bandas, en qué momento, en qué formato, qué tipo de placa, y más. Además, en el portal www.otramiradapty.com, donde está alojado el listado para su lectura y uso libre, también hay algunas estadísticas y datos que desgranan la información colectada.

Giancarlo Roach, es economista, investigador y docente universitario panameño. Roach, junto con el ingeniero en sistemas e investigador Javier Sánchez Galán, es pionero de los estudios y análisis con enfoque científico del rock panameño. Ambos publicaron, en 2017, una investigación sobre las conexiones entre músicos en la escena local del rock utilizando información disponible en la web Panamá Rock.

El 94% de los lanzamientos del 2021, 318, se publicaron de manera exclusiva en formatos digitales; Cinco piezas, el 2 por ciento, se editaron únicamente en formatos digitales (CD, vinilo, o casete); y el otro 4 %, llegó al mercado tanto en formatos digitales como físicos, 14 trabajos. El formato físico más popular es el CD, con 10 lanzamientos, vinilo con siete, y casete con tres.

Para Fabricio Mejía, representante artístico, gestor cultural, y fundador de Rockistmo - organización que se encarga de la difusión del Rock Panameño y rescate de su legado-; la cifra de trabajos lanzados en placas físicas que se editaron durante 2021 es buena, a pesar del auge de lo digital.

A través de Rockistmo, Mejía estuvo involucrado en la producción de varios discos lanzados durante 2021: Los dos álbumes de Instinto (La reedición de Ciudad Lagartija, y el concierto por el 25 aniversario de este disco), el En Vivo por los 33 años del grupo Los 33, y la reedición del disco homónimo de Los Tímidos.

Para este 2022, Rockistmo lanzará el vinilo Reset 21, producción que junta a artistas y bandas nuevas, con agrupaciones consolidadas. Todos presentarán material reciente, realizado en época de pandemia.

En 2021, el rock instrumental registró un gran crecimiento al duplicar, prácticamente, el número de lanzamientos. En 2020 fueron 30 y en 2021, 59. Se debe, en gran parte, a los 32 sencillos que lanzó Flying Pitongo Band, proyecto en solitario del guitarrista Servio Tulio “Pitongo” González. Con esa cantidad, se convierte en el artista con más lanzamientos durante en los últimos 12 meses.

En 2021, la escena roquera panameña arrojó 337 trabajos. Sin embargo, no hay rock en el top 50 de Panamá en Spotify. Cuando uno revisa los perfiles de solistas y bandas en esta plataforma de streaming, si bien hay exponentes con varios miles de oyentes mensuales como Los Rabanes, Señor Loop, o Cienfue, por mencionar algunos, hay muchísimos otros que no llegan al centenar o apenas pasan de la decena de oyentes por mes.

En Panamá se sigue haciendo rock, las cifras lo respaldan; sin embargo, pareciera que las audiencias no están consumiendo esa nueva música, hay una desconexión. Hay números que lo evidencian.

¿Qué está fallando?

Camilo Coronado, DJ y locutor, es una de las figuras de la radio que más apoyo brinda a la música local. De manera constante, ya sea en las desaparecidas emisoras Súper Estación, Power, o en Radio Ancón, donde trabaja actualmente, Coronado ha difundido y respaldado el trabajo de los músicos panameños del rock, roots, pop, y otros géneros afines.

Los tiempos han cambiado: Ya las emisoras no dictan la pauta sobre cuáles son los éxitos del momento; y la aparición de plataformas digitales y redes sociales, al parecer, no ha facilitado la difusión de música independiente ni de disqueras locales, al contrario, ahora deben competir en condiciones más desiguales con las trasnacionales, y hacerse un espacio entre las muchas otras formas de entretenimiento en línea disponibles para el público, además de la música.

Iván Raymores (músico, productor, ingeniero de sonido; ex PESO NETO, ex Instinto), señala que su "primer comentario general es la sorpresa por la gran cantidad de discos nuevos y por la frecuencia de estrenos de la música. Es muy positivo. Hay esta inquietud por presentar cosas, por expresarse a través del rock. Otra cosa positiva es la variedad estilística desde el punk, hasta el Hardcore, Doom, shoegaze, cualquier cosa. Eso también es algo positivo, es muy sano que haya variedad”…

…”En cuanto a cosas no tan positivas es que noto que la gran mayoría, un porcentaje muy alto, son autoproducidos. Aunque en el informe no ponen detalle exactamente quiénes, intuyo que son producidos por la banda, por el poco interés privado o público. Ahí todavía se nota que somos un país pequeño, se va notando la diferencia con algunos países más potentes por parte del Gobierno o la empresa privada. Acá lo veo un poco más pobre".

Fabricio Mejía (Fundación RockIstmo, productor, manager) expresa que si hablas que hay un número superior a las 300 producciones de Rock panameño lanzadas en 2021, ¿dónde está todo ese público para que consuma ese material? Muchísimas producciones pasan desapercibidas… Si nunca lograste que llegara a la gente, prácticamente, es como si no hubieras hecho nada"

”En la actualidad no hay emisoras que estén apadrinando artistas. En su momento varias emisoras o DJ 's que se convirtieron en managers, apadrinaron productos y ayudaron a impulsar a artistas. ¿Por qué no decirlo? El caso de Iván Barrios o Os’ Almirantes el tiempo que los manejaba Gustavo Him de Radio Mix; Carlos Ortiz, de Prisma, creo que fue manager de bandas a finales de los 80, en los 90. El mismo Popa Arias, antes de Showpro, fue manager de bandas como Los Tímidos. Había toda esa gama de productores y managers en ese momento y había la oportunidad de que tu material llegara a una disquera que pudiera distribuir el material y te abría las puertas para conseguir presentaciones tanto nacionales como internacionales. Actualmente, no se cuentan con esas herramientas y los artistas andan a la deriva: “Vamos a grabar y vamos a ver qué sale”

Giancarlo Roach (Investigador, docente, economista) sostiene que el Informe sobre las producciones musicales del 2021 del rock de Panamá es una medida del pulso de la música rock en el país. La producción discográfica es, tal vez, el indicador que mejor resume la situación actual de la escena. Cuando se mide a través del tiempo, puede ser un instrumento muy importante para analizar y comprender las condiciones que existen en el país para hacer música y los intereses de otros actores involucrados en la escena como empresas, medios de comunicación, y el público en general. La música, cada vez más, es considerada por su valor económico o comercial, pero me gustaría resaltar su importancia como expresión cultural”.

Al entrar a analizar la situación no pasa desapercibido el nulo intento de algunas bandas por difundir su música más allá de su círculo más cercano y el poco valor que le dan a los medios. Muchos intérpretes lanzan música que pasa desapercibida por completo. La publicación de la música en plataformas de streaming, no es suficiente para que la música se difunda. Hay que realizar un esfuerzo adicional de promoción y mercadeo.

Del otro lado, la desconexión que existe por parte de los medios de comunicación tradicionales como radio, televisión, e impresos. Para los tomadores de decisiones, el rock de Panamá se quedó congelado en la década de 1980 y 1990, lo cual no es cierto.