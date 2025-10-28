Roderick Agudelo, presidente de la República por un día

Roderick Agudelo, estudiante del Colegio Beatriz Miranda de Cabal, de la comunidad de El Flor, distrito de Dolega, provincia de Chiriquí, asumió el puesto de presidente de la República por un día, en el marco del Día del Estudiante.

En un emotivo acto, el presidente José Raúl Mulino recibió a Agudelo en su oficina, donde le entregó un regalo, como un acto de reconocimiento.

“Un gusto conocer a Roderick, chiricano como yo y ejemplo de esfuerzo. Hoy será el presidente por un día, una experiencia que refleja el futuro que queremos para Panamá”, expresó Mulino en su cuenta de X.

“Esta oportunidad ha sido única; es la primera vez que un estudiante con buen índice académico va a representar al presidente, al igual que a los ministros. Me siento honrado, feliz, contento”, expresó el mandatario estudiantil.

En diversos puntos del país, los estudiantes y el personal docente celebraron el día con actos especiales.

En esta fecha se reconoce el valor del estudio, de la formación académica y del papel que tiene el estudiante en el desarrollo nacional.