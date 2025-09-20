Sacan toneladas de basura de estación de bombeo de Colón

15 toneladas de basura fueron retiradas de las estaciones de bombeo en la ciudad de Colón por personal del Ministerio de Obras Públicas (MOP), en labores de limpieza y mantenimiento.

Elvin Ábrego, director regional del MOP en Colón manifestó que estos trabajos se desarrollan con el objetivo de prevenir daños en las bombas de las estaciones, cuya operatividad es vital para el manejo adecuado de las aguas residuales y pluviales en la ciudad.

El funcionario dijo que es muy preocupante la gran cantidad de basura que se ha sacado de las estaciones de bombeo.

“Esto evidencia una mala disposición de los desechos por parte de la ciudadanía”, señaló Ábrego.

El funcionario hizo el llamado a la población para colaborar con el manejo responsable de la basura.

La jornada de limpieza se hizo en la estación de bombeo ubicada en calle 16, para continuar en las estaciones de calle 13 y calle 1 en los próximos días.

Es necesario multar a los “cochinos” que arrojan basura a las calles, que van a parar a los desagües, considera Sofía Mendoza de Villanueva de 53 años de edad, moradora de la calle 8 avenida Meléndez, para minimizar las inundaciones.

Por su parte, Saúl Garnes,de 26 años, opinó que se debe hacer más énfasis en la correcta disposición de la basura desde todos los frentes, para ir creando esa concienciación.