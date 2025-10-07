Nacional - 07/10/25 - 12:00 AM

Samantha Samudio: ‘TalenPro transforma no solo nuestro talento, sino también nuestro corazón’ 

Samantha Samudio, estudiante del Colegio San Francisco de Asís y finalista de la categoría “Mejor Canción” por la zona Oeste, vive uno de los momentos más emocionantes de su vida al representar a su colegio y comunidad en la gran final de TalenPro 2025, el proyecto insignia de la Fundación Puertas Abiertas, creado por la reconocida cantautora Erika Ender.

Samantha describe a TalenPro como “un proyecto que va más allá de un concurso de talentos”, ya que combina el arte con el propósito social. “Nos brindan talleres y herramientas para crecer como seres humanos integrales y replicar esa semilla en la sociedad. Aquí aprendemos a darle un verdadero sentido a nuestro talento”, expresó Samudio.

El certamen, que reúne a jóvenes de 11° y 12° grado de todo el país, cuenta con cuatro categorías: Mejor Audiovisual, Mejor Grupo de Baile, Mejor Canción y Mejor Intérprete. Este año, el propósito social se centra en la nutrición escolar infantil, con la adecuación de comedores y creación de huertos escolares que beneficiarán a más de 3 mil niños panameños.

Sobre su experiencia, Samantha destaca: “TalenPro me ha ayudado a expresarme sin miedo y a ser líder dentro de un grupo. Me siento muy feliz de formar parte de esta familia donde hay personas maravillosas que nos aconsejan y guían, como mamá Ender”.

La gran final de TalenPro 2025 se celebrará el domingo 19 de octubre en la Arena Roberto Durán, a las 7:00 p.m., y será transmitida en cadena nacional. La noche contará con un derroche de talento y presentaciones de artistas nacionales e internacionales como Carlos Baute (artista TalenPro), Lena Burque, Los Rabanes, Alberto y Ricardo Gaitán, además del homenaje a Emilio Estefan por su impacto en el arte con propósito.

El evento será conducido por Marco Oses, Natalia González y Toby Wako, junto a los presentadores internacionales Karina Banda e Ismael Cala.

Con un mensaje inspirador, Samantha invita a otros jóvenes a seguir sus sueños: “Atrévanse a tomar nuevos retos, por más locos que parezcan. Siéntanse siempre orgullosos de sus talentos y no dejen que nadie les diga que no pueden lograrlo”.

