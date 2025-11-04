San Carlos Celebra 250 años de historia y el día de los Símbolos Patrios

Este 4 de noviembre, el distrito turístico de San Carlos celebra con orgullo sus 250 años de fundación, en una fecha que coincide con el Día de los Símbolos Patrios y la fiesta patronal en honor a San Carlos Borromeo. Además, se conmemora la creación de la primera compañía del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, establecida en este distrito.

En su discurso durante la ceremonia, el alcalde de San Carlos, Antonio Pope, hizo un llamado al Gobierno central para solicitar un mayor apoyo en el desarrollo turístico de la región y en la realización de obras sociales y comunitarias.

Según Pope, la inversión en infraestructura y servicios públicos es esencial para mejorar la calidad de vida de los residentes y potenciar el crecimiento económico del distrito.

En la misma línea, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, quien fue designado como abanderado de la celebración, destacó la importancia histórica de esta fecha para la población sancarleña. Herrera subrayó que la festividad ofrece una excelente oportunidad para los emprendedores locales de generar ingresos y mejorar el sustento de sus familias.

San Carlos, fundado durante el proceso de colonización en el siglo XVIII, fue testigo de la acción evangelizadora de la Iglesia Católica en el interior del país. Su historia, marcada por una rica tradición cultural y una conexión profunda con la tierra, es recordada con gran fervor por sus habitantes en cada celebración. La conmemoración también tuvo resonancia en otros distritos de la provincia de Panamá Oeste.

En La Chorrera, el alcalde Eloy Chong aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los patriotas que, inspirados por el amor a la patria, unieron en un solo símbolo los colores rojo y azul sobre un fondo blanco, representando la paz entre dos partidos políticos en guerra. Además, destacó el reconocimiento a quienes dieron vida a los símbolos nacionales, como el Himno Nacional y el Escudo de Armas de Panamá.

El 4 de noviembre se convierte, así, en una fecha de gran significancia tanto para San Carlos como para el resto de la provincia de Panamá Oeste, una jornada de celebración, reflexión y unidad patriótica.