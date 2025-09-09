Nacional - 09/9/25 - 08:00 AM

San Francisco aprueba nueva zonificación como parte del PLOT

De las 378 personas habilitadas para votar, 198 apoyaron la inclusión de San Francisco en el plan, mientras 108 votaron en contra. Otras 126 personas se retiraron antes del conteo de votos.

 

Por: Redacción / Web -

El corregimiento de San Francisco aprobó este lunes su integración al Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) de la ciudad de Panamá, excluyendo al sector de Boca La Caja. La decisión se tomó durante una audiencia pública organizada por la Alcaldía de Panamá.

De las 378 personas habilitadas para votar, 198 apoyaron la inclusión de San Francisco en el plan, mientras 108 votaron en contra. Otras 126 personas se retiraron antes del conteo de votos.

La jornada estuvo marcada por protestas de residentes, quienes denunciaron irregularidades en el proceso, exclusión de participantes y la presencia de funcionarios ajenos a la comunidad.

La Alcaldía defendió el proceso, señalando que la nueva zonificación busca ordenar el crecimiento urbano, definir los usos del suelo, atraer turismo y comercio, y promover la sostenibilidad, al tiempo que se equilibran la modernidad y la tradición. También se pretende mejorar la movilidad y garantizar que las obras respondan a planes maestros.

La propuesta pasará ahora a revisión de la Junta de Planificación y, posteriormente, al Consejo Municipal, que tendrá la decisión final sobre la incorporación del corregimiento al PLOT.

 

Te puede interesar

San Francisco aprueba nueva zonificación como parte del PLOT

San Francisco aprueba nueva zonificación como parte del PLOT

 Septiembre 09, 2025
Riña entre pacientes causa daños en centro de salud

Riña entre pacientes causa daños en centro de salud

Septiembre 09, 2025
Agentes del Senafront detectan caleto durante un patrullaje

Agentes del Senafront detectan caleto durante un patrullaje

 Septiembre 09, 2025
Presentan avances en la lucha contra medicamentos falsificados

Presentan avances en la lucha contra medicamentos falsificados

 Septiembre 09, 2025
Proyecto blinda al Ifarhu del juega vivo político

Proyecto blinda al Ifarhu del juega vivo político

 Septiembre 09, 2025

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto