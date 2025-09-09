San Francisco aprueba nueva zonificación como parte del PLOT

El corregimiento de San Francisco aprobó este lunes su integración al Plan Local de Ordenamiento Territorial (PLOT) de la ciudad de Panamá, excluyendo al sector de Boca La Caja. La decisión se tomó durante una audiencia pública organizada por la Alcaldía de Panamá.

De las 378 personas habilitadas para votar, 198 apoyaron la inclusión de San Francisco en el plan, mientras 108 votaron en contra. Otras 126 personas se retiraron antes del conteo de votos.

La jornada estuvo marcada por protestas de residentes, quienes denunciaron irregularidades en el proceso, exclusión de participantes y la presencia de funcionarios ajenos a la comunidad.

La Alcaldía defendió el proceso, señalando que la nueva zonificación busca ordenar el crecimiento urbano, definir los usos del suelo, atraer turismo y comercio, y promover la sostenibilidad, al tiempo que se equilibran la modernidad y la tradición. También se pretende mejorar la movilidad y garantizar que las obras respondan a planes maestros.

La propuesta pasará ahora a revisión de la Junta de Planificación y, posteriormente, al Consejo Municipal, que tendrá la decisión final sobre la incorporación del corregimiento al PLOT.