Nacional - 15/12/25 - 03:51 PM

San Miguelito impone ley seca el 20 de diciembre

La disposición, establecida en el Decreto Alcaldicio No. DAL-018-25, estará vigente desde las 12:00 a.m. hasta las 11:59 p.m

 

Por: Redacción / Crítica -

San Miguelito, Panamá — Este sábado 20 de diciembre, el distrito de San Miguelito aplicará una ley seca que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas, además de ordenar el cierre de bares y locales que ofrezcan licor.

La medida también suspende cualquier actividad bailables durante toda la jornada.

La disposición, establecida en el Decreto Alcaldicio No. DAL-018-25, estará vigente desde las 12:00 a.m. hasta las 11:59 p.m., en señal de duelo nacional por los caídos durante la invasión estadounidense de 1989.

Esta fecha, según la Ley No. 291, debe servir para la reflexión sobre los hechos que marcaron la historia de Panamá y dejaron profundas cicatrices en la memoria colectiva.

Las autoridades advierten que el incumplimiento de estas normas será sancionado con multas que van desde 500 hasta 5 mil dólares, aplicables tanto a ciudadanos como a comercios que violen el decreto.

 

